× Neuer Entertainment-Tempel lockt jetzt in die SCS

Das Westfield SCS Multiplex hat nun das modernste Kino Österreichs sowie das größte Freizeit- und Entertainmentareal des Landes unter einem Dach.

Eine High-End-Bowling Area, eine Mini-Golf Anlage, Escape Rooms mit Live-Darstellern, Karaoke Partyräume und Arcade-Automaten - all das findet man auf rund 5000 Quadratmetern im neuen "DSTRCT Entertainment Center" im im Westfield SCS Multiplex in Vösendorf. Auf der ehemaligen Media Markt Fläche direkt beim Eingang 1 ist auf zwei Ebenen ein in Österreich einzigartiges Freizeit- und Entertainmentareal entstanden. "Mit dem neuen Entertainmentareal bieten wir unseren Besucherinnen und Besuchern ein Freizeiterlebnis das es so in ganz Kontinentaleuropa kein zweites Mal gibt", verspricht Zsolt Juhasz, General Manager Westfield Shopping City Süd.

© Dragan Dok ×

Bowling und Gaming-Autmaten

Im Erdgeschoss des Areals befinden sich im Eingangsbereich Arcade Gaming-Automaten sowie der Check-In Counter. Gleich daneben beeindruckt die hochmoderne "StrikeCity" Bowling Area mit insgesamt 12 Bahnen und einer in Österreich einzigartigen 24 Meter langen 4K-LED-Wall. Ebenso im Erdgeschoss gibt es ein modernes Restaurant samt Bar, wo neben kulinarischen Köstlichkeiten auch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Liveacts, DJs und Comedians geboten wird.

"StrikeCity" Bowling Area mit insgesamt 12 Bahnen und einer 24 Meter langen 4K-LED-Wall. © Dragan Dok ×

Mini-Golf, Escape Rooms und Karaoke

Im Obergeschoss kommen Mini-Golf Fans voll auf Ihre Kosten. Drei unterschiedliche Kurse mit insgesamt jeweils 9 Löchern bieten Mini-Golf Vergnügen der Extraklasse. Bei der zentral gelegenen Bar können Drinks und Speisen genossen werden. Ebenso im Obergeschoss befindet sich eines der Herzstücke des Areals – die berühmten "No Way Out" Escape Rooms. Insgesamt warten 5 verschiedene Escape Rooms darauf entdeckt zu werden. Ganz besonders spannend sind jene die mit Live-Darsteller für zusätzlichen Nervenkitzel sorgen.

Drei unterschiedliche Mini-Golf-Kruse mit jeweils 9 Löchern warten. © Dragan Dok ×

Ein weiteres Highlight sind die Karaoke Partyräume, die noch im Dezember eröffnen werden. Außerdem befinden sich im Obergeschoss weitere Arcade Gaming-Automaten, in Summe sind es mehr als 100 verschiedene Spielautomaten am gesamten Areal. Komplettiert wird das vielfältige Angebot durch Interactive Darts, Shuffleboards uvm.

"Im neuen DSTRCT bieten wir Unterhaltung für alle Generationen – von abenteuerlustigen Kindern bis hin zu aktiven Erwachsenen, Familien, Freundesgruppen und Unternehmen", so Thomas Beinhardt, CEO von Elite Experience, dem Entwickler des Entertainmentareals.