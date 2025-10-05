Neuer Fahrplan stärkt Bahnnetz in der Ostregion

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen zusätzliche Wochenendzüge auf der Westachse, neue Halte der S40, optimierte Abfahrtszeiten des REX50 auf der Inneren Westbahn sowie neue Spätverbindungen auf der Kamptalbahn. Auf der Südachse gibt es zusätzliche CJX9- und optimierte REX-Verbindungen.

Bahnfahren wird in der Ostregion bald noch attraktiver. Wenn am 14. Dezember 2025 der neue Fahrplan in Kraft tritt, bringen der Verkehrsverbund Ost-Region, die ÖBB sowie die Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland zahlreiche Verbesserungen auf Schiene. Das Angebot wird erweitert, die Taktung enger abgestimmt und moderne Züge sorgen für mehr Komfort im Alltag. Ergänzend wird ab dem Frühjahr 2026 die Cityjet-Doppelstockflotte schrittweise in Betrieb genommen. "Jeder zusätzliche Zug, jeder neue Halt und jeder besser abgestimmte Anschluss bedeutet mehr Lebensqualität und vor allem Planungssicherheit", so Verkehrslandesrat und LH-Stellvertreter, Udo Landbauer (FPÖ).

CJX9: zusätzliche Früh- und Abendverbindungen

Im Süden des Landes wird die Schnellverbindung CJX9 ausgebaut: Zusätzliche Früh- und Abendverbindungen erweitern den Halbstundentakt über die Hauptverkehrszeit zwischen Wiener Neustadt, Wien und Payerbach-Reichenau hinaus und verbessern damit das Angebot im Nahverkehr. Der erste Frühzug fährt künftig umsteigefrei bis Wien Hauptbahnhof, zwei zusätzliche Verbindungen am frühen Morgen und kurz nach Mitternacht stärken die Achse Wien–Wiener Neustadt zusätzlich.

CJX5 / R58: zwei zusätzliche Verbindungen

Auch auf der Westachse und Franz-Josefs-Bahn bringt der Fahrplanwechsel Verbesserungen. Auf der Linie CJX5/R58 zwischen Wien Westbahnhof und Selzthal werden zwei zusätzliche Wochenendverbindungen eingeführt, die insbesondere den Freizeitverkehr stärken. Anpassungen bestehender R58-Verbindungen verbessern den Abendverkehr im Ybbstal und erweitern das Angebot am Wochenende. Auf der S40 profitieren Fahrgäste in Gemeinlebarn und Sitzenberg-Reidling künftig von neuen Halten, während auf der Inneren Westbahn die Abfahrtszeiten des REX50 ab Wien Westbahnhof am Nachmittag gezielt für Pendler optimiert werden.

Neue Spätverbindungen auf der Kamptalbahn

Auf der Kamptalbahn halten nach Abschluss des barrierefreien Umbaus künftig wieder alle Züge in Kamegg. Neue Spätverbindungen ermöglichen eine Rückfahrt von Wien nach Horn auch an Wochenenden und Feiertagen, wodurch vor allem der ländliche Raum besser angebunden wird. Zudem gibt es zusätzliche barrierefreie Züge auf der Kamptalbahn-Linie von Horn über Hadersdorf und Krems bis St. Pölten am Wochenende. Die Frühverbindung zwischen Horn und Krems wird künftig gezielter an den Schulverkehr angepasst.