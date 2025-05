Nahversorger soll Wiener Neustadt beleben

Spatenstich für Wohnhaus mit Billa und Parkgarage.

Schon seit Jahren klafft in Wr. Neustadt eine Baulücke in der Wiener Straße, wo einst die Müller-Filiale Anziehungspunkt zum Einkauf in der Stadt war. Müller siedelte in die MerkurCity und die Stadt beschloss, das Haus abzureißen und etwas Neues in der immer leerer werdenden Innenstadt zu schaffen.

Wohnungen und ein Nahversorger als Frequenzbringer

Kürzlich erfolgte der offizielle Spatenstich für einen Neubau. Die Rohbauarbeiten starten Mitte Mai. Auf dem Areal werden 37 Wohnungen in den Obergeschoßen, eine BILLA-Filiale im Erdgeschoß und eine Tiefgarage mit 38 Stellplätzen errichtet. Die Fertigstellung, inklusive Eröffnung des Nahversorgers, ist für November 2026 geplant.

Bgm. Klaus Schneeberger (ÖVP): „Die Umsetzung des Wohn- und Handelsprojekts am ehemaligen Müller-Areal ist für unsere Innenstadt ein wichtiger Impuls. Das Haus in der Wiener Straße blickt auf eine jahrzehntelange Geschichte zurück: Vom Einkaufszentrum der Familie Radits, dem Modeunternehmen Hettlage bis hin zum Bekleidungsgeschäft ‚Marks & Spencer‘ und schlussendlich der Drogerie Müller – mit dem Spatenstich wird das neue Großprojekt nun offiziell ein Teil der Geschichte. Die Wohnungen und die BILLA-Filiale werden zum neuen Frequenzbringer, der Neubau soll und wird die kleineren Geschäfte in der Fußgängerzone Wiener Straße aufwerten und sie fördern."