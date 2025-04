Preis-Hammer zum Start der Freibad-Saison in NÖ

Nach monatelanger Vorbereitung ist alles bereit für Sonnenanbeter und Wasserratten. Mit 1. Mai beginnt in Niederösterreich in vielen der 130 Freibäder in Niederösterreich traditionell die Badesaison. Einziger Wermutstropfen: Die Eintrittspreise dürften teils empfindlich ansteigen.

Seit Wochen wird geschrubbt, geprüft und aufgefüllt – jetzt sind die Becken blitzblank und bereit für den großen Ansturm. "Die Technik wird in Betrieb genommen, die Wasseraufbereitungsanlagen werden angeworfen, um die Hygienewerte zu erreichen, und alle Anlagen gereinigt. Wir sind startklar", sagt NÖ Bädersprecher Harald Gölles. Traditionell Anfang Mai öffnen die rund 130 NÖ Freibäder ihre Pforten, die Bäderteiche folgen meist etwas später. Am 1. Mai starten etwa das Thermalstrandbad Baden, das Strandbad Klosterneuburg sowie das Freibad in Krems in die Saison. Einige Bäder sind etwas früher dran: Das Thermalbad Bad Vöslau und das Akademiebad in Wiener Neustadt öffnen bereits am 26. April. Der Aquapark Herzogenburg folgt am 13. Mai und das Aubad Tulln Ende Mai.

Eintritts-Preise werden empfindlich ansteigen Neben sauberem Wasser und gepflegten Liegewiesen setzen viele Freibäder heuer verstärkt auf Nachhaltigkeit. Neue Umwälzpumpen, modernisierte Wasseraufbereitungsanlagen und der Ausbau von Photovoltaik sollen nicht nur Energie sparen, sondern auch die Umwelt schonen. Doch dieser Fortschritt hat seinen Preis: Gölles rechnet mit einer Erhöhung der Eintrittspreise um fünf bis zehn Prozent. Grund dafür seien vor allem die gestiegenen Betriebskosten. "Die hohen Kosten zählen neben dem Mitarbeitermangel zu den größten Herausforderungen der Betriebe“, erklärt er. Für Familien mit Kindern oder regelmäßige Badegäste ohne Saisonkarte dürfte der Ausflug ins Freibad damit spürbar teurer werden. Auch wenn Technik und Angebot stimmen – auf das Wetter haben die Betreiber keinen Einfluss. Doch die Stimmung ist trotzdem gut. Die Wasserqualität sei top, das Freizeitangebot vielfältig. "Wir wollen unseren Gästen eine unbeschwerte Zeit bieten“, sagt Gölles. Das Motto für den Sommer 2025 lautet: Sommer, Sonne, Badespaß. Jetzt fehlt nur noch der Sonnenschein, um das große Planschen perfekt zu machen.