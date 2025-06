Reform im Rathaus: Klosterneuburg verringert Zahl der Stadträte

Am Mittwoch trat der neue Gemeinderat in Klosterneuburg zur konstituierenden Sitzung zusammen. Christoph Kaufmann wurde erneut zum Bürgermeister gewählt. Der Gemeinderat setzt sich in der Periode 2025 bis 2030 aus 41 Mandataren zusammen. Die Zahl der Stadträte wurde auf zwölf festgelegt.

In Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist die Zahl der Stadträte von 14 auf zwölf reduziert worden. In der drittgrößten niederösterreichischen Stadt hat am Dienstagabend die konstituierende Sitzung des Gemeinderats stattgefunden, nachdem die Wahl vom 26. Jänner am 18. Mai in einem Sprengel wiederholt werden musste. Christoph Kaufmann (ÖVP) wurde erneut zum Bürgermeister gewählt. Ebenfalls wiedergewählt wurde Maria Theresia Eder (ÖVP) als Vizebürgermeisterin. Sie war bereits bisher die erste Frau in dieser Position in der Geschichte Klosterneuburgs. Volkspartei und Neos haben sich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen.

Die ÖVP stellt 17 der 41 Mandatare im Rathaus, die Grünen haben sechs, Neos und FPÖ je fünf, SPÖ und PUK (Plattform unser Klosterneuburg) je vier. Sechs der künftig zwölf Stadträte gehören der Volkspartei an, zwei den Grünen. Je einen Vertreter stellen Neos, FPÖ, SPÖ und PUK.

Mandatare im Rathaus

ÖVP (17 Mandate): Christoph Kaufmann, Maria Theresia Eder, Eva Maria Braneti, Katharina Danninger, Konrad Eckl, Daniel Fanta, Annette Haas, Florian Havel, Elisabeth Heigl-Rajchl, Roland Honeder, Alexander Kisely, Peter Loidolt, Michael Müller-Fembeck, Markus Presle, Barbara Probst, Leopold Spitzbart, Alexander Weber

Grüne (6): Irene Edtmayer, Johannes Edtmayer, Jacqueline Eschlböck, Christoph Stattin, Bernd Stilling, Sabine Zuklin-Pollany

Neos (5): Clemens Ableidinger, Matthias Glöckl, Christiane Karg, Christian Schwarz, Pia Schwarz

FPÖ (5): Wilfried Baumann, Susanne Eistert, Angelika Hohensinner-Wallishauser, Josef Pitschko, René Suchy

SPÖ (4): Erich Deim, Fiona Schindl, Karl Schmid-Wilches, Susanne Selkmann

PUK (4): Matthias Finkentey, Wolfgang Haas, Stefan Hehberger, Ulrike Kobrna

Das sind die Stadträte

ÖVP: Katharina Danninger, Konrad Eckl, Maria Theresia Eder, Florian Havel, Roland Honeder, Leopold Spitzbart

Grüne: Johannes Edtmayer, Christoph Stattin

Neos: Clemens Ableidinger

FPÖ: Josef Pitschko

SPÖ: Karl Schmid-Wilches

PUK: Stefan Hehberger

Als Ortsvorsteher für die Dauer der Funktionsperiode des Gemeindevorstandes wurden bestellt: Gabriele Pöll (Maria Gugging), Markus Fuchs (Kierling), Helga Fucac (Höflein), Ingrid Pollauf (Kritzendorf), Wilhelm Hauser (Weidlingbach) und Martin Trat (Weidling).