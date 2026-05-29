Shoppen bei den Stars am Westfield Reloved Market

Am 29. und 30. Mai wird Second-Hand-Shopping zum Society-Event: Beim "Reloved Market" im Westfield Shopping City Süd treffen Vintage-Mode, Promis und Social-Media-Stars aufeinander - und zahlreiche Fans wollen live dabei sein.

Heute und morgen verwandelt sich das Water Plaza der Westfield Shopping City Süd in einen Hotspot für alle, die auf Fashion, Beauty und Social-Media-Momente stehen. Beim großen "Reloved Market" verkaufen bekannte Creator und VIPs persönliche Lieblingsstücke direkt aus ihrem Kleiderschrank. Besucher können dabei nicht nur shoppen, sondern ihre Stars auch hautnah erleben.

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Mit dabei sind unter anderem Model Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Society-Liebling Julian F.M. Stöckel und Nachwuchs-Sängerin Amelie Ricca. Dazu kommen Meet & Greets, Styling-Aktionen und jede Menge Selfie-Spots. Die Veranstalter setzen dabei auf Community-Feeling und Erlebnis pur statt klassischem Flohmarkt-Ambiente.

Beauty, DJs und Vintage-Schätze

Neben Designer-Teilen und Second-Hand-Pieces wartet das SCS-Event auch mit Beauty-Stationen, Workshops und Live-Musik auf. Besucher können sich schminken lassen, Massagen genießen oder bei DIY-Workshops selbst kreativ werden. Für Stimmung sorgen DJs, eine Fotowall und ein Glücksrad mit tollen Preisen.

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Nachhaltigkeit wird übrigens großgeschrieben. Anhand von Vintage-Mode von sozialen Einrichtungen (Volkshilfe und Global Family) und kuratierten Einzelstücken will man zeigen, dass stylische Looks nicht immer neu oder teuer sein müssen. Besonders junge Besucher feiern den Trend rund um Preloved Fashion längst als Alternative zur Wegwerfmode.

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Diese Stars sind dabei

Ein großer Fan-Ansturm wird vor allem wegen des prominenten Creator-Line-ups erwartet. Freitag stehen von 15 bis 18 Uhr Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Heartblood, Julian F.M. Stöckel, Natalie Alison sowie Franz Josef Baur für Shopping-Begeisterte und Schaulustige bereit. Am Samstag folgen Mentalmagier Anca & Lucca, die Sängerinnen Rebecca Rapp und Amelie Ricca sowie Lifestyle-Creatorin Malentschi.

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Mit Fashion, VIPs und Festival-Stimmung will der "Reloved Market" zeigen, dass Second-Hand in Wien beliebter ist denn je. Das Event läuft Freitag von 14 bis 19 Uhr sowie Samstag von 10 bis 17 Uhr.