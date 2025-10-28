Alles zu oe24VIP
Spirtuelle Halloween-Alternative: "Nacht der 1000 Lichter" in Amstetten
© Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu

Gänsehautstimmung

Spirtuelle Halloween-Alternative: "Nacht der 1000 Lichter" in Amstetten

28.10.25, 11:52
Teilen

Spirituelle Gänsehautstimmung statt Halloween-Grauen: Wer über ein erfülltes Leben und wie er/sie zum Licht für andere werden kann, nachdenken will, für den bietet die Pfarre Amstetten Herz Jesu die "Nacht der 1000 Lichter“ an - am Vorabend von Allerheiligen. 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben am 31. Oktober, ab 19:00 Uhr, in der Amstettner Herz Jesu-Kirche die Möglichkeit, sich Zeit zu schenken, zum Nachdenken, Meditieren und Beten. Die "Nacht der 1000 Lichter" beginnt mit einer heiligen Messe und wird mit einem spirituellen Programm fortgesetzt. Das engagierte Team aus Jugendlichen und Erwachsenen gestaltet in der Nacht auf Allerheiligen allerlei Überraschungen. Es wird erinnert: "Letztes Jahr haben wir uns über viele, viele Besucher gefreut." Musikalisch erwartet die Besucher ein stimmungsvoller Abend vom Pfarrchor Eglseer und zaumwochsn (Ensemble) mit mehrstimmigem Chorgesang und ruhiger Instrumentalmusik.

Kerzenerleuchtete Kirchenräume 

In der meditativen Stimmung kerzenerleuchteter Kirchenräume können junge und ältere Gläubige je nach ihren Bedürfnissen ruhig werden, nachdenken oder beten. An eigens gestalteten Stationen erhalten sie dazu Anregungen, sich auf diese Weise auf das Fest Allerheiligen einzustimmen.

Über 50 Pfarren beteiligt

Spirtuelle Halloween-Alternative:
© Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu

Die "Nacht der 1000 Lichter" wurde in den letzten Jahren sehr populär - alleine in der Diözese St. Pölten machen über 50 Pfarren mit; Tausende Menschen, darunter viele Jugendliche, besuchen diesen Abend vor Allerheiligen.

