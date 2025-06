Street Food Festival: Zwettl wird zum Hotspot der Weltküche

Der Neue Markt in Zwettl verwandelt sich am 14. und 15. Juni in ein Mekka für alle, die gutes Essen lieben. Das European Street Food Festival feiert mit neuen Trucks, frischen Ideen und noch mehr Geschmack aus aller Welt sein 10-jähriges Jubiläum.

Was 2015 als österreichweite Tour begann, ist heute ein echtes Erfolgsmodell. Das European Street Food Festival bringt seit zehn Jahren internationales Flair und kulinarische Highlights in die Städte. Über 3,5 Millionen Besucher haben sich durch das vielfältige Angebot gekostet. In Zwettl wird am 14. und 15. Juni das Festival-Jubiläum gebührend gefeiert - und zwar auf dem Neuen Markt, wo neue Köstlichkeiten, moderne Food-Trucks und altbewährte Klassiker auf hungrige Gäste warten. Die Veranstalter setzen dabei auf Qualität, Frische und Vielfalt. Alle Speisen werden frisch vor Ort zubereitet. © ESFF × Kulinarische Weltreise Ob mexikanische Tacos, indische Currys, norwegischer Fisch oder amerikanische Burger - in Zwettl steht an diesem Wochenende der Geschmack der Welt auf dem Speiseplan. Vegetarisch, vegan, süß oder herzhaft, die Auswahl lässt keine Wünsche offen. Frisch zubereitet, direkt serviert, und alles auf die Hand. Die Besucher genießen beim Bummeln über das Gelände von Stand zu Stand ein echtes Geschmackserlebnis. Auch österreichische Klassiker fehlen nicht. Dazu gibt es passende Getränke, die das Angebot perfekt abrunden.