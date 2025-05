VPNÖ startet mit neuem Logo die "Mission Niederösterreich"

Strategischer Zukunftsplan und neuer Auftritt für die niederösterreichische Volkspartei.

LH Johanna Mikl-Leitner präsentierte heute Abend (7.Mai) für die Volkspartei Niederösterreich die künftige Leit-Strategie mit neuem Logo und neuem optischen Auftritt.

Die großen Herausforderungen der Zeit aufgreifen

Der strategische Zukunftsplan soll über Wahlzyklen hinausdenken und die

großen Herausforderungen der Zeit aktiv aufgreifen. Dabei geht es um inhaltliche "Leuchttürme", die nach und nach umgesetzt werden sollen, wie LH J. Mikl-Leitner sie nannte: Unter anderem die Förderung von Forschung und Regionen, Ausbau der erneuerbaren Energie, die Errichtung des Nationalparks Kampwald mit mehr als 3.000 Hektar und ein zukunftssicheres Gesundheitssystem. Dabei stehen mehr Pädagogen für Kindergärten ebenso auf dem Plan wie moderne Pflegeangebote, digitale Assistenzsysteme und neue Wohnformen.

Neuer Auftritt in Schrift und Marke

© VPNÖ

Dieser positive Zukunftsblick der Partei finde sich nun im neuen Auftritt der Marke. "Mit dem neuen Design der Volkspartei Niederösterreich tragen wir diesen Anspruch nach außen mit

unserem neuen Corporate Identity-Design.", so die Partei in einer Aussendung.

In Generationen statt in Wahlzyklen denken

LH Johanna Mikl-Leitner: „Die Mission Niederösterreich ist unser Zukunftsauftrag – entstandenaus unserem Verständnis, dass verantwortungsvolle Politik nicht in Wahlzyklen denkt, sondern inGenerationen. In einer Zeit, in der das Vertrauen in die Politik sinkt, wollen wir als VolksparteiNiederösterreich mit Klarheit, Haltung und Weitblick handeln. Wir investieren heute in Projekte,deren Früchte unsere Kinder und Enkelkinder ernten sollen – sei es mit Schwerpunkten aufBildung und Forschung, mit einer nachhaltigen Energiepolitik oder mit der Stärkung unseresGesundheitssystems. Denn wer eine lebenswerte Heimat auch für morgen sichern will, mussheute mutige Entscheidungen treffen. Genau das ist der Kern unserer Mission Niederösterreich:Verantwortung übernehmen, gestalten statt verwalten und mit ganzer Kraft für die beste Zukunftunserer Kinder arbeiten. Ein Land. Ein Ziel. Die beste Zukunft für unsere Kinder."