× Winterwandern lockt nach NÖ

Urlaubsgenüsse zu Fuß erleben liegt im Trend.

Wandern im Winter bietet aktive Erholung. Zahlreiche Destinationen bieten sich an. Der Wienerwald etwa lockt mit vielen Wanderrouten, die im Winter ihren Zauber entfalten. Einer der Höhepunkte ist der Winterpanoramaweg Troppberg, wo Wanderer eine der 37 Kernzonen des Biosphärenparks erkunden können.

© NÖ Tourismus ×

Flachland oder Berge – Beides ist zauberhaft

Ein weiteres Highlight bietet die Thermenregion um Bad Vöslau: Der 2. Abschnitt des Wanderweges am 1. Wiener Wasserleitungsweg führt durch idyllische Weinrieden und entlang der Genussmeile. Das Hochplateau der Rax ist ein Schneeschuh-Paradies: Die knapp 11 km lange Plateau-Tour führt von der Bergstation vorbei am Praterstern-Wegweiser zum 1.642 Meter hoch gelegenen Ottohaus und weiter zur Neuen Seehütte.

Kuschelige Buddies als Begleitung

© oe24 ×

Die Alpakahöfe in Wein- und Mostviertel bieten ebenfalls Touren mit ihren felligen Wander-Buddies an. Beim Wandern mit den neugierigen, handzahmen und süßen Alpakas taucht man in ihre wunderbare Welt ein und erfährt spannende Details über ihre Lebensweise und Bedürfnisse.

Zertifizierter Rundwanderweg im Waldviertel

Das Waldviertel lockt mit dem von den österreichischen Wanderdörfern zertifizierte Rundwanderweg „Nebelstein Erlebnis-Wanderweg“. Dieser bietet nicht nur abwechslungsreiche Strecken und spannende Erlebnisstationen, sondern auch faszinierende Einblicke in die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Besonders beeindruckend ist die Panoramaaussicht von der auf 1.017 Metern Seehöhe gelegenen Plattform am Gipfel des Nebelsteins, die bei klarem Winterwetter unvergessliche Momente garantiert.

Berühmtes historisches Erbe erkunden

In der Region „Donau Niederösterreich“ hat das Wandern im Winter vor allem am Welterbesteig seinen ganz besonderen Reiz. Die Etappe 1 startet in den historischen Stadtvierteln von Krems und Stein. Hier verschmelzen Gotik, Renaissance und Barock miteinander und nehmen die Wanderer mit in längst vergangene Zeiten.