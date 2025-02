Gröstl, Kaiserschmarrn & Co.: Skihütten-Klassiker im Kalorien-Check

Im Februar: Finger weg von diesen Lebensmitteln In den kalten Wintermonaten ist das Angebot an saisonalen Lebensmitteln zwar begrenzt, doch es gibt trotzdem eine Vielzahl an winterharten Sorten, um sich auch jetzt gesund und ausgewogen zu ernähren. Bei einigen beliebten Lebensmitteln sollten Sie allerdings lieber vorsichtig sein.