So lange müssen Sie Skifahren, um die Hüttenkalorien zu verbrennen

Österreich auf Platz 1: Die besten Skigebiete in der DACH-Region Heute starten für viele Schüler in Österreich die Semesterferien – und für viele bedeutet das: ab in die Berge! Dank erstklassiger Skigebiete zählt Österreich seit jeher zu den Top-Destinationen für Wintersportler. Ein aktuelles Ranking bestätigt das nun erneut.