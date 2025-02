× Im Februar: Finger weg von diesen Lebensmitteln

In den kalten Wintermonaten ist das Angebot an saisonalen Lebensmitteln zwar begrenzt, doch es gibt trotzdem eine Vielzahl an winterharten Sorten, um sich auch jetzt gesund und ausgewogen zu ernähren. Bei einigen beliebten Lebensmitteln sollten Sie allerdings lieber vorsichtig sein.

Während wir schon vom Frühling träumen, herrscht in den Supermarktregalen noch Winterstimmung. Doch wer sich bewusst für regionale und saisonale Produkte entscheidet, tut nicht nur der Umwelt, sondern auch seiner Gesundheit etwas Gutes. Wir verraten, welches Gemüse im Februar Hochsaison hat – und welche Lebensmittel Sie jetzt besser von der Einkaufsliste streichen sollten.

Diese Lebensmittel haben jetzt Saison

© Getty Images ×

Kartoffeln

Die Kartoffel hat immer Saison, aber im Februar sind sie besonders köstlich und voll von Stärke. Sie lassen sich in unzähligen Varianten zubereiten – ob als Püree, Bratkartoffeln oder Ofenkartoffeln, sie sind ein echter Klassiker in der Winterküche.

Wirsing

Das herzhaft-würzige Gemüse ist im Februar besonders zart. Es eignet sich hervorragend für Eintöpfe, Suppen oder als Beilage zu Fleischgerichten. Der Wirsing enthält viele Vitamine und Mineralstoffe, die das Immunsystem stärken.

Lauch

Auch Lauch gedeiht hervorragend in den kalten Monaten. Im Februar sorgt er für einen intensiven, leicht süßlichen Geschmack in Suppen, Eintöpfen oder Quiches. Besonders wertvoll ist er durch seinen hohen Gehalt an Vitamin C und Folsäure.

Pastinaken

Pastinaken sind ein wunderbares Wintergemüse, das süßlich und nussig schmeckt. Sie sind perfekt für Pürees, als Beilage oder auch in Suppen. Ihr hoher Ballaststoffgehalt unterstützt eine gesunde Verdauung.

Kohlsprossen

Kohlsprossen sind nicht bei jedem beliebt, doch im Februar zeigen sie sich von ihrer besten Seite. Sie sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien. Ob geröstet, gedämpft oder als Teil eines herzhaften Eintopfs, Kohlsprossen dürfen in der Winterküche nicht fehlen.

Rucola

Rucola ist ein wahres Superfood und bringt frischen Wind auf den Wintertisch. Er hat einen würzigen Geschmack und eignet sich bestens für Salate oder als Topping für warme Gerichte wie Pasta oder Pizza.

Karotten

Karotten sind ein wahres Allroundtalent. Sie sind nicht nur gesund, sondern auch vielfältig einsetzbar – sei es in Suppen, als Rohkost oder in gebackenen Gerichten. Ihr hoher Gehalt an Beta-Carotin stärkt das Immunsystem.

Rote Rübe

Die rote Rübe ist ein weiteres Wintergemüse, das im Februar Saison hat. Sie überzeugt mit ihrem erdigen Geschmack und ist besonders gesund, da sie reich an Eisen und Vitaminen ist. Sie lässt sich hervorragend roh in Salaten oder gekocht als Beilage genießen.

Diese Lebensmittel sollten Sie meiden

Kopfsalat

Im Februar ist Kopfsalat nicht in seiner besten Form. Der Geschmack ist weniger intensiv und der Nährstoffgehalt geringer. Außerdem wird er häufig importiert, was eine hohe CO₂-Bilanz zur Folge hat. Zwar gibt es auch im Februar österreichischen Kopfsalat doch dieser stammt aus beheizten Gewächshäusern, die viel Energie brauchen.

Brokkoli

Obwohl Brokkoli das ganze Jahr über erhältlich ist, ist er im Februar nicht in seiner besten Qualität. Er hat meist eine längere Lagerung hinter sich und verliert an Frische und Nährstoffen, da er keine Kälte verträgt.

Gurken

Gurken sind ein weiteres Gemüse, das im Februar nicht saisonal wächst. Sie sind meist aus Gewächshäusern oder sogar aus dem Ausland und haben deshalb nicht den frischen Geschmack, den sie in den Sommermonaten bieten können.