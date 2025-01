× Genial: Mit diesen Tricks schmeckt der Kaffee nicht mehr bitter

Kaffee zählt zu den beliebtesten Getränken der Österreicher. Ohne eine Tasse verlassen die meisten nicht das Haus. Doch manchmal trübt ein bitterer Geschmack den Kaffeegenuss - dabei handelt es sich meist um einen Fehler, den man leicht vermeiden kann.

Das verführerische Aroma frisch gemahlener Kaffeebohnen steigt in die Nase und die Vorfreude auf die Tasse Kaffee steigt. Doch manchmal will er einfach nicht gelingen und hinterlässt lediglich einen bitteren Nachgeschmack. Viele greifen dann zu Zucker oder Milch, um den Geschmack zu retten, was jedoch nicht die gesündeste Lösung ist. Dabei lassen sich die Bitterstoffe ganz einfach vermeiden. Mit ein paar cleveren Tricks wird Ihr Kaffee garantiert nicht mehr bitter!

Die richtige Bohne macht den Unterschied

© Getty Images ×

Der Geschmack beginnt bereits bei der Auswahl der Kaffeebohnen. Bitterkeit entsteht oft durch minderwertige Bohnen oder eine falsche Röstung. Greifen Sie zu hochwertigen Arabica-Bohnen – sie sind von Natur aus milder und weniger bitter als Robusta-Bohnen. Achten Sie zudem auf eine mittlere Röstung, da diese weniger Bitterstoffe enthält als dunkle Röstungen.

Wasserqualität nicht unterschätzen

Auch das Wasser spielt eine entscheidende Rolle. Leitungswasser mit hohem Kalkgehalt kann den Kaffee bitterer schmecken lassen. Verwenden Sie gefiltertes oder stilles Mineralwasser, um die natürlichen Aromen der Bohnen optimal zur Geltung zu bringen.

Temperatur und Zubereitungszeit beachten

Die perfekte Brühtemperatur liegt zwischen 90 und 96 Grad Celsius. Wenn das Wasser zu heiß ist, werden Bitterstoffe freigesetzt, die den Geschmack negativ beeinflussen. Außerdem sollten Sie darauf achten, den Kaffee nicht zu lange ziehen zu lassen. Zu lange Extraktionszeiten, z. B. bei der French Press, führen zu einem bitteren Beigeschmack.

Frisch mahlen statt vorgemahlen

© Getty Images ×

Eine der wichtigsten Regeln für aromatischen Kaffee: Mahlen Sie Ihre Bohnen frisch vor der Zubereitung. Vorgemahlener Kaffee verliert schnell seine feinen Aromen und entwickelt oft einen unangenehmen, bitteren Beigeschmack. Investieren Sie in eine gute Kaffeemühle und mahlen Sie je nach Zubereitungsart.

Eine Prise Salz – das Geheimrezept

Ein absoluter Geheimtipp: Geben Sie eine kleine Prise Salz in Ihren Kaffee. Salz neutralisiert Bitterstoffe und bringt die süßeren Aromen besser zur Geltung. Aber Vorsicht: Weniger ist hier mehr – eine Messerspitze genügt.