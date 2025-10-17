Workshop: Wie KI im Tourismus funktioniert

Die Workshopreihe "KI im Tourismus" von ecoplus, NÖ Werbung und Niederösterreichs Tourismusdestinationen bekommt mit der Wirtschaftskammer NÖ einen neuen Partner. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) soll praxisnah gelernt werden.

"Mit der Wirtschaftskammer als neuem Partner können wir Tourismusbetriebe künftig noch gezielter begleiten – und sie bei der Umsetzung moderner Technologien praxisnah unterstützen", so Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, und Lukas Reutterer, Geschäftsführer Haus der Digitalisierung, in einem gemeinsamen Statement.

Präsident Wolfgang Ecker erklärt den Einstieg der Sparte Tourismus der WKNÖ so: "Mit unserer Beteiligung wollen wir den Zugang zu digitalen Werkzeugen für touristische Klein- und Mittelbetriebe weiter erleichtern."

Drei Termine stehen fest

Die nächsten Veranstaltungen sind auf Einsteiger zugeschnitten. Gelehrt werden sowohl KI-Begriffe aus dem Tourismuskontext, als auch die wichtigsten KI-Tools. Diese sind am 17. (Haus der Digitalisierung, Tulln), 19. (Hippolythaus, St. Pölten) und 24. November (TFZ Wr. Neustadt).

Seit Sommer 2024 gab es 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, konzipiert werden die Inhalte von Philipp-Thomas Müller von der FH St. Pölten.

"Die Digitalisierung eröffnet große Chancen - gerade im Tourismus. Mit den Workshops stärken wir die digitale Kompetenz in den Regionen und leisten damit einen Beitrag zur besten Zukunft unserer Kinder", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).