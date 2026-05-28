Zeitreise-Party beim Eis-Greissler

Schulterpolster raus, Haarspray rein: Morgen, Freitag 29. Mai, wird beim Eis-Greissler in Krumbach gefeiert wie in den besten Jahrzehnten!

Ab 21 Uhr verwandelt sich die Kuhlisse in einen riesigen Dancefloor – mit den besten Sounds der 80er, 90er und 2000er Jahre. Der Anlass ist ein runder: Alles begann vor 15 Jahren mit 50 Kühen und dem Willen, das beste Eis des Landes zu machen. Heute ist die Familie Blochberger mit acht Filialen in ganz Österreich und der 120.000 Quadratmeter großen Erlebniswelt in Krumbach zur Eis-Institution des Landes geworden.

Krumbach dreht morgen die Uhr zurück!

© Eis-Greissler

Die Zeitreise-Party bildet den emotionalen Höhepunkt einer ganzen Jubiläumswoche. Stargast Andy Lee Lang ist mit dabei. Tickets gibt es ab 4,99 Euro auf zeitreiseparty.at, das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Also: Wer morgen Abend noch nichts vorhat – die Antwort lautet Krumbach!