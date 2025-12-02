Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Singvogelausstellung in Bad Goisern.
© VGT

Käfigschau

120 Singvögel in Bad Goisern eingesperrt – Tierschützer entsetzt

02.12.25, 14:25
Teilen

Tierschützer dokumentieren heimliche Vogelausstellung mit 120 gefangenen Wildvögeln. 

Bad Goisern. In Bad Goisern wurde eine heimlich organisierte Ausstellung von 120 wildgefangenen Singvögeln aufgedeckt. Vogelfänger hatten die Schau in eine Mittelschule verlegt, um Kritik zu vermeiden, doch Tierschützer filmten die beengten Käfige trotz Fotografierverbots. Die Vögel müssen rund viereinhalb Monate in winzigen Boxen ausharren – viele verlieren dabei Muskelkraft und überleben in der Natur kaum.

Besonders tragisch trifft es Gimpel, die lebenslang monogam leben und nun von ihren Partnern getrennt wurden. Laut VGT leben zusätzlich tausende Lockvögel dauerhaft im Käfig. Der Verein spricht von einer untragbaren Tradition und verweist auf eine Petition mit bereits tausenden Unterstützern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden