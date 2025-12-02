120 Singvögel in Bad Goisern eingesperrt – Tierschützer entsetzt

Tierschützer dokumentieren heimliche Vogelausstellung mit 120 gefangenen Wildvögeln.

Bad Goisern. In Bad Goisern wurde eine heimlich organisierte Ausstellung von 120 wildgefangenen Singvögeln aufgedeckt. Vogelfänger hatten die Schau in eine Mittelschule verlegt, um Kritik zu vermeiden, doch Tierschützer filmten die beengten Käfige trotz Fotografierverbots. Die Vögel müssen rund viereinhalb Monate in winzigen Boxen ausharren – viele verlieren dabei Muskelkraft und überleben in der Natur kaum.

Besonders tragisch trifft es Gimpel, die lebenslang monogam leben und nun von ihren Partnern getrennt wurden. Laut VGT leben zusätzlich tausende Lockvögel dauerhaft im Käfig. Der Verein spricht von einer untragbaren Tradition und verweist auf eine Petition mit bereits tausenden Unterstützern.