Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Alter Mercedes schleuderte gegen Baum
© FF Pilsbach

Alter Mercedes

30-Jähriger nach Oldtimer-Crash gegen Baum im Spital gestorben

15.08.25, 09:59 | Aktualisiert: 15.08.25, 11:59
Teilen

30-Jähriger starb sechs Tage nach Unfall im Spital.

Pilsbach. Nach einem Verkehrsunfall am 8. August in Pilsbach im Bezirk Vöcklabruck ist ein 30-jähriger Autofahrer am Donnerstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Oberösterreicher war von der Fahrbahn der L1268 abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Ersthelfer begannen mit der Reanimation und verständigten die Einsatzkräfte. Der Mann wurde erfolgreich wiederbelebt und mit einen Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden