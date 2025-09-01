400 Anzeigen bei Tuning-Schwerpunktkontrollen

Strafen in Höhe von 9.140 Euro ausgestellt.

Bei Schwerpunktkontrollen gegen illegales Fahrzeugtuning am Wochenende im Großraum Gmunden stellten Polizei und Bezirkshauptmannschaft fast 400 Anzeigen aus. 23 Fahrzeuge wurden in der Straßenmeisterei Gmunden sofort technisch überprüft, bei fünf Autos mussten wegen schwerer Mängel die Kennzeichen abgenommen werden. Insgesamt gab es 73 Anzeigen wegen technischer Defekte.

Zusätzlich führten die Beamten Geschwindigkeitskontrollen durch: Von über 3.000 gemessenen Fahrzeugen waren 323 zu schnell unterwegs. Spitzenwert: 132 km/h statt erlaubten 80 km/h. Ein Lenker wurde zudem alkoholisiert am Steuer erwischt. Die Bezirkshauptmannschaft stellte Strafbescheide in Höhe von 9.140 Euro aus.