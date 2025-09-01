Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
400 Anzeigen bei Tuning-Schwerpunktkontrollen
© Apa/Dpa

Polizei griff durch

400 Anzeigen bei Tuning-Schwerpunktkontrollen

01.09.25, 14:22
Teilen

Strafen in Höhe von 9.140 Euro ausgestellt. 

Bei Schwerpunktkontrollen gegen illegales Fahrzeugtuning am Wochenende im Großraum Gmunden stellten Polizei und Bezirkshauptmannschaft fast 400 Anzeigen aus. 23 Fahrzeuge wurden in der Straßenmeisterei Gmunden sofort technisch überprüft, bei fünf Autos mussten wegen schwerer Mängel die Kennzeichen abgenommen werden. Insgesamt gab es 73 Anzeigen wegen technischer Defekte.

Zusätzlich führten die Beamten Geschwindigkeitskontrollen durch: Von über 3.000 gemessenen Fahrzeugen waren 323 zu schnell unterwegs. Spitzenwert: 132 km/h statt erlaubten 80 km/h. Ein Lenker wurde zudem alkoholisiert am Steuer erwischt. Die Bezirkshauptmannschaft stellte Strafbescheide in Höhe von 9.140 Euro aus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden