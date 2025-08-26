Alles zu oe24VIP
400 Kinder nutzten die Summer School im Wissensturm
Gratis Lernhilfe

400 Kinder nutzten die Summer School im Wissensturm

26.08.25, 16:38
Lern-Buddys unterstützten die Pädagogen.

Über 400 Schüler nutzten heuer die Summer School im Wissensturm, organisiert von der VHS Linz auf Initiative von Bildungsstadträtin Eva Schobesberger. Ziel ist es, Pflichtschüler kostenlos zu fördern und gut auf das neue Schuljahr vorzubereiten.

In zwölf Kursen für Volksschüler wurden Lesen, Schreiben und Rechnen trainiert, zusätzlich gab es „Fächerbündel“-Kurse für Mittelschüler in Deutsch, Mathematik und Englisch. Besonders nachgefragt waren die Sprachförderkurse für Kinder mit wenig Deutschkenntnissen.

Unterstützt wurden die Pädagogen von „Lern-Buddys“, die individuelle Betreuung ermöglichten. Bewegungsräume und ein spezielles Leseprojekt ergänzten das Angebot. „Die Kinder lernen mit Freude und gehen gestärkt ins neue Schuljahr“, betonte Schobesberger.

