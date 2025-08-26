Jubiläumsradeln der Bundesforste war voller Erfolg

Auf der Großen Klaushütte wurde gefeiert.

Zum 100. Geburtstag der Österreichischen Bundesforste feierte die traditionsreiche Radveranstaltung „Fit radle mit“ am Sonntag ein Comeback im Nationalpark Kalkalpen. Rund 400 Radbegeisterte, Familien und Naturfreunde folgten der Einladung zur Großen Klaushütte.

Zwischen Enns und Steyr bot die Kulisse des Sengsengebirges sportliche Aktivität, Naturgenuss und Wissensvermittlung. Programmhighlights waren Führungen mit Nationalpark-Rangern, eine Tier- und Wald-Ausstellung, ein Kinder-Fahrradparcours sowie eine historische Ausstellung der Veranstaltung aus den 1970er und 80er Jahren. Kulinarische Höhepunkte bildeten traditionelle Holzknechtnocken, zudem wurde der Erlös einer Tombola an die Lebenshilfe Großraming gespendet.

Bundesforste-Vorstand Georg Schöppl und Nationalpark-Direktor Josef Forstinger feierten mit den Teilnehmern. Nationalparkleiter Hans Kammleitner zeigte sich begeistert über das gelungene Comeback.