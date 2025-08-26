Steiermark hat jetzt das erste Polizeiboot

Auf der Mur und steirischen Seen wird es im Einsatz sein.

Mit einem Festakt wurde am Dienstag das erste Polizeiboot der Steiermark offiziell in Dienst gestellt und auf den Namen „Panthera“ getauft. Die Feierlichkeiten an der Mur in Lebring markierten einen historischen Schritt für die Sicherheitsarchitektur des Landes.

Das Boot wird künftig auf der Mur und steirischen Seen eingesetzt, um Sicherheit auf dem Wasser zu gewährleisten, bei Notfällen rasch Hilfe zu leisten und Ermittlungen zu unterstützen. Es verfügt über moderne Navigationstechnik, starken Antrieb und spezielle Rettungsausrüstung.

Zudem unterzeichneten Polizei und Feuerwehr eine Kooperationsvereinbarung im Rahmen von „GEMEINSAM.SICHER“, die gegenseitige Unterstützung bei Hochwasser-, Such- und Rettungseinsätzen vorsieht.