Salzburg hat bald 34 neue Mietwohnungen

Die Fertigstellung ist Anfang 2027 geplant.

Auf dem Parkplatz beim Bildungszentrum der Arbeiterkammer entstehen 34 günstige Mietwohnungen für junge Menschen. Geplant ist ein neunstöckiger Wohnturm, errichtet von der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft „Die Salzburg“.

Es handelt sich um 28 Zwei- und sechs Einzimmerwohnungen, alle mit Wohnbauförderung. Die Miete für eine Zwei-Zimmer-Wohnung wird inklusive Betriebskosten bei etwas über 600 Euro liegen. Investiert werden acht Millionen Euro in den Neubau, zusätzlich rund 15 Millionen in die Sanierung des angrenzenden Hotels.

Der Baurechtsgrund stammt von der Arbeiterkammer. Präsident Peter Eder betont die Bedeutung leistbaren Wohnens. Spatenstich ist im Herbst, die Fertigstellung Anfang 2027. Salzburg zählt derzeit 2.200 vorgemerkte Wohnungssuchende.