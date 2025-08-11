Alles zu oe24VIP
86-Jähriger in Oberösterreich unter Lkw geraten - tot

11.08.25, 16:18
Erst Fußgänger machte 27-jährigen Fahrer darauf aufmerksam.

Attnang-Puchheim. Ein 86-Jähriger ist Montagvormittag in Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) unter einen Lkw geraten und noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Der 27-jährige Fahrer war nach einer kurzen Rast wieder in seinen entlang der Straße geparkten Laster gestiegen und losgefahren. Plötzlich machte ihn ein Fußgänger mit Handzeichen darauf aufmerksam, stehen zu bleiben. Der 27-Jährige blickte in den Seitenspiegel und sah eine reglose Person hinter dem Lkw, so die Polizei.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Senior zur selben Zeit, als der Laster losfuhr, die Straße überqueren wollte. Dabei geriet er seitlich unter die zweite Achse des Lkw, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

