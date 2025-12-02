Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
  • A26-Rodungen starten unter Polizeischutz – massive Kritik
    © LinzPlus
  • A26-Rodungen starten unter Polizeischutz – massive Kritik

Bäume gefällt

A26-Rodungen starten unter Polizeischutz – massive Kritik

02.12.25, 12:55
Teilen

Die Rodungen im Bergschlösslpark haben begonnen – die KPÖ Linz übt scharfe Kritik. 

Linz. Die am Montagfrüh gestarteten Rodungen im Bergschlössl- und Ziegeleipark haben unter massivem Polizeiaufgebot für Empörung gesorgt. Rund 50 Einsatzkräfte riegelten das Areal ab und schützten die Baumfällungen gegen friedliche Aktivistinnen und Aktivisten. Für viele ist der Verlust der jahrzehntealten Grünräume ein „trauriger Tag für die Stadt“, denn der ökologische und klimatische Schaden sei enorm.

Lesen Sie auch

Gesamtschaden beträgt 100 Millionen Euro

Während die KPÖ Linz scharfe Kritik an Bürgermeister Prammer und der Entscheidung festhält, die Rodungen nicht aufzuhalten, präsentiert LinzPLUS neue Berechnungen: Fachgespräche und Literaturrecherchen hätten ergeben, dass der stadtklimatische Gesamtschaden – durch zerstörte Böden, verlorene Kühlleistung und die Fällung großer Bestandsbäume – bei bis zu 100 Millionen Euro liegt. Stadtentwickler Lorenz Potocnik fordert daher echten Schadensersatz durch die ASFINAG: neue Parks, neue Bäume und sofort wirksame Maßnahmen statt „Pseudo-Kompensationen irgendwann am Stadtrand“. Ein entsprechender Antrag soll am 10. Dezember im Gemeinderat eingebracht werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden