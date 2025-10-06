Absolute Mehrheit für neue Bürgermeisterin aus Kremsmünster

Zum ersten Mal wurde gestern eine Frau zur Ortschefin von Kremsmünster gewählt.

Kremsmünster. Notwendig war die Neuwahl, weil der langjährige ÖVP-Bürgermeister Gerhard Obernberger im Juni gestorben war. In Kremsmünster (Bez. Kirchdorf) ist am Sonntag mit Dagmar Fetz-Lugmayr eine neue ÖVP Bürgermeisterin gewählt worden. Die Kandidatin setzte sich bei der Wahl mit knapp 58 Prozent der Stimmen gegen die FPÖ und SPÖ durch. Mit 1.922 Stimmen erreichte die bisherige Vizebürgermeisterin die absolute Mehrheit. Der FPÖ Kandidat Christian Lamprecht bekam 35,17 Prozent der Stimmen, Boris Lovric-Parkash von der SPÖ erreichte 7,06 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,80 Prozent.

"Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Persönlichkeiten wie sie – engagiert, verlässlich und mit einem klaren Fokus auf das Miteinander“, so LH Thomas Stelzer (ÖVP) in einer Aussendung.