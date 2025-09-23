Achleitner besucht Betriebe und Sportpark in Linz-Land

Achleitner tourt durch Linz-Land und betont wirtschaftliche Stärke trotz schwieriger Zeiten.

Linz. Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner war am Dienstag im Rahmen seiner Bezirkstour in Linz-Land unterwegs. Auf dem Programm standen Betriebsbesuche bei WMT Thermosysteme in Kematen, Schachinger Logistik in Hörsching sowie Pfanner in Enns. Mit der Eröffnung des modernisierten Sportparks Keplinger in Traun wurde auch der Sport in den Fokus gerückt.

Im Bezirk Linz-Land zeigt sich: Der Wirtschaftsstandort bleibt stark – trotz herausfordernder Konjunktur. Besonders erfreulich: 393 Neugründungen im ersten Halbjahr 2025 und zahlreiche geplante Betriebsansiedlungen, etwa von SEW Eurodrive und Velvety Manufaktur. Mit Programmen wie upperWORK investiert das Land gezielt in Fachkräfteentwicklung. So profitieren allein heuer rund 130.000 Menschen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Gleichzeitig steht auch der nachhaltige Umgang mit Boden im Zentrum – etwa durch Revitalisierungsprojekte und Breitbandausbau in Gemeinden wie St. Florian oder Kronstorf.