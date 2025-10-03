AK OÖ fordert Unterstützung bei neuen AMS-Regeln

Neue AMS-Regeln verlangen mehr digitale Eigenverantwortung. Die AK OÖ fordert gezielte Hilfe.

OÖ. Seit Juli 2025 gelten beim AMS strengere Vorgaben. Wer nach Krankheit oder Auslandsaufenthalt arbeitslos ist, muss sich nun am nächsten Werktag melden – nicht wie bisher innerhalb einer Woche. Auch das eAMS-Konto wird zur zentralen Kommunikationsplattform. Die Arbeiterkammer Oberösterreich warnt vor digitalen Hürden: „Arbeitssuchende dürfen mit neuen Tools nicht allein gelassen werden“, so AK-Präsident Andreas Stangl.

Gerade Menschen mit wenig digitaler Erfahrung brauchen persönliche Unterstützung. Die AK fordert deshalb niederschwellige Angebote, damit niemand den Zugang zu AMS-Leistungen verliert.