Ars Electronica Festival
Im Mariendom

Ars Electronica Festival: Morgen gratis Opening

02.09.25, 15:27
Die spektakuläre Postcity öffnet als "Festivalherz" ein letztes Mal ihre Türen 

Linz. "PANIC – yes/no“ lautet das Motto der Ars Electronica, die von morgen bis 7. September in Linz läuft und sich mit der Unsicherheit unserer Zeit auseinandersetzt: Klimakrise, politische Umbrüche, technologische Entwicklungen. Statt Angst zu schüren, lädt das Festival ein, Panik als Anstoß für Veränderung zu verstehen. Mehr als 600 Programmpunkte aus Kunst, Technologie und Wissenschaft werden in ganz Linz angeboten.

Die spektakuläre Postcity öffnet als Festivalzentrum ein letztes Mal ihre Türen. Auf 80.000 m² entfaltet sich ein dichtes Programm aus Ausstellungen, Performances und Konzerten. Das Festival wird morgen Abend bei freiem Eintritt von 20 Uhr bis Mitternacht im Mariendom eröffnet.

