Volksfest-Drehwurm auf der Rieder Messe

"Die Rieder Messe ist für die Bevölkerung ein Schaufenster in die Welt der Bäuerinnen und Bauern", sagt Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP).

Ried. Von 4. bis 7. September öffnet die RIEDER MESSE ihre Tore und bringt wieder Österreichs einzigartige Kombination aus Landwirtschaft, Austro Tier, Herbstmesse und Volksfest auf das Messegelände in Ried im Innkreis.

Alle zwei Jahre begeistert dieses Event zigtausende Besucher mit einer einmaligen Themenvielfalt. Die Forstarena wird 2025 um eine wesentliche Station erweitert: Neben Ernte und Aufbereitung von Holz wird erstmals das Thema Wärmeenergieproduktion live demonstriert. An allen Messetagen werden wieder verschiedenste landwirtschaftliche Tierschauen statt finden. Dafür ist die Rieder Messe über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Das Panzergrenadierbataillon 13 präsentiert sich auf der Rieder Messe 2025 im FACC SKYDOME. Dynamische Gefechtsvorführungen (tägl. 10.30, 13.30 und 15.30 Uhr) geben Einblick in die Welt der Innviertler Panzergrenadiere.

© Rieder Messe

Zeitgleich findet das Rieder Familienfest statt: Für alle Familien geht es gleich prächtig los. Am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr profitieren Eltern und Kinder von Ermäßigungen bis -50%. Auf Facebook wird ein Video von einem Drohnenflug mit allen Fahrgeschäften aus der Flugperspektive gezeigt.