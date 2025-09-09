Beleidigungen unter Online-Todesanzeigen

Zur Traurigkeit gesellt sich Wut, wenn die Hinterbliebenen die Kommentare lesen.

OÖ. Kondolieren ist mittlerweile bei vielen Bestattern auch digital auf der Website möglich. Im Innviertel wurden zuletzt immer wieder Beleidigungen gegen Verstorbene gepostet, berichtet ein Bestatter, der anonym bleiben möchte, gegenüber dem ORF OÖ. Auf seiner Website kündigt das Unternehmen nun rechtliche Schritte gegen die Verfasser derartiger Einträge an.

Hinterbliebene, die herabwürdigenden Postings lesen müssen, können auf dem Zivilrechtsweg dagegen vorgehen und Schadenersatz einfordern.

Martin Dobretsberger, Sprecher der Bestattungsunternehmen in Oberösterreich, bringt den Vorschlag, dass Nutzer Accounts anlegen müssen, um eine Trauerbekundung zu machen.