Bim-Überfall: Foto nun doch veröffentlicht

Das Überwachungsfoto wurde aufgrund der schlechten Qualität lange nicht veröffentlicht.

Linz. Nach viel Protest hat die Staatsanwaltschaft die Aufnahmen jenes unbekannten Täters, der im März zwei Frauen in der Straßenbahn mit der Faust brutal ins Gesicht geschlagen hat, nun doch veröffentlicht.

„Dass die Verantwortlichen ihre Entscheidung jetzt zurückgenommen haben, ist ein wichtiges Signal. Es muss jede Möglichkeit genutzt werden, den Täter zu identifizieren. Wenn man jemanden erkennt, dann normalerweise auch auf einem Foto mit schlechter Qualität. Ich hoffe, dass es jetzt gelingt, den Mann auszuforschen und für seine Gewalttat vor Gericht zu stellen. Schließlich ist Gewalt gegen Frauen ein zunehmendes Problem, das alles Gesellschaftsschichten betrifft und in der schlimmsten Eskalationsstufe tödlich endet. Deshalb sind gerade hier klare Botschaften auch in der Strafverfolgung besonders wichtig“, sagt die Linzer Frauenstadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

Der unbekannte Mann hatte am 16. März kurz nach 6 Uhr zwei Frauen in einer Linzer Straßenbahn verletzt. Eine 28-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land wurde dabei schwer verletzt, ihre 22-jährige Schwester aus Linz erlitt laut Polizei leichte Verletzungen.

Diese Woche hat die Linz AG bekannt gegeben, dass sie die Videoüberwachung in allen 62 Straßenbahnen nachrüstet.