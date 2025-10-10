Alles zu oe24VIP
Regelmäßige Maulkontrolle ist jetzt wichtig
Ungeimpfte Tiere

Blauzungenkrankheit: 20 neue Fälle in einer Woche in OÖ

10.10.25, 10:20 | Aktualisiert: 10.10.25, 11:31
Ist die Zunge geschwollen könnte das Tier erkrankt sein. 

. Die Blauzungenkrankheit ist im heurigen Jahr so stark wie schon seit Jahren nicht mehr, heißt es von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, AGES. 

Die Blauzungenkrankheit ist eine Viruserkrankung bei Wiederkäuern, die über kleine, blutsaugende Mücken weitergegeben wird. Erkrankte Schafe können unter anderem unter an Fressunlust, Apathie und Fieber leiden, die Krankheit kann tödlich verlaufen.  Rund 20 Fälle hat die Landesveterinärdirektion allein in dieser Woche in ganz Oberösterreich verzeichnet, mehr als 110 sind es bislang im heurigen Jahr gewesen, sagt Direktor Thomas Hain gegenüber dem ORF und meint damit vorwiegend ungeimpfte Schafe und Rinder. 

Die Krankheit wird von Stechmücken übertragen und stellt für Menschen keine Gefahr dar.

