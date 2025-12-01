Alles zu oe24VIP
BMW-Werksleiter in Steyr und Mexiko tauschen Positionen
Mit Jahresbeginn

BMW-Werksleiter in Steyr und Mexiko tauschen Positionen

01.12.25, 12:34 | Aktualisiert: 01.12.25, 15:46
"Die neuen Werkleiter werden insbesondere den weiteren Ausbau der Elektromobilität sicherstellen“, sagt BMW AG Produktionsvorstand Milan Nedeljković. 

Steyr/Mexiko. Es hat etwas vom "Tausche Familie"-TV-Format: Klaus von Moltke, seit November 2022 Chef des BMW-Werks Steyr, wird mit Jahreswechsel die Leitung des Werks in San Luis Potosí, Mexiko, übernehmen. Im Gegenzug kommt Harald Gottsche, der zurzeit das 2019 eröffnete mexikanische Werk leitet, nach Steyr. Gottsche bringt umfassende Erfahrung aus verschiedenen Leitungsfunktionen innerhalb der BMW Group mit, berichtete das Unternehmen am Montag.

In Mexiko sollen ab 2027 die Modelle der nächsten E-Auto-Generation vom Band laufen.

