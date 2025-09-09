Der längste Jausentisch des Landes wird am Freitag von 17 bis 19 Uhr auf den Schienen am Taubenmarkt aufgebaut - nur bei Schönwetter.

Linz. Am Freitag und Samstag, 12. und 13. September, verwandelt sich die Linzer City zum zehnten Mal zu Oberösterreichs größter Flaniermeile für Foodies und Genießer, denn der Linzer City Ring und das Genussland Oberösterreich laden zur Jubiläums-Genusslandstraße 2025. Vom Taubenmarkt bis zum Martin Luther Platz und am Domplatz gibt es kulinarische Spezialitäten in geprüfter Qualität und Herkunft sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm zu entdecken.

​​​​​​​Auf Österreichs längster Genussmeile bekommt man gebackene Mäuse ebenso wie Kürbiskernöl. Heuer wird der längste Jausentisch des Landes aufgebaut und mit dem Jubiläumsbier "ois guade" von der Braucommune Freistadt angestoßen. Live-Musik​​​​​​​ kommt von Most Unlimited.