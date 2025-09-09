Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Eigenes Jubiläumsbier wurde gebraut
© Genussland OÖ

Genusslandstraße

Der längste Jausentisch des Landes

09.09.25, 10:24
Teilen

Der längste Jausentisch des Landes wird am Freitag von 17 bis 19 Uhr auf den Schienen am Taubenmarkt aufgebaut - nur bei Schönwetter. 

Linz. Am Freitag und Samstag, 12. und 13. September, verwandelt sich die Linzer City zum zehnten Mal zu Oberösterreichs größter Flaniermeile für Foodies und Genießer, denn der Linzer City Ring und das Genussland Oberösterreich laden zur Jubiläums-Genusslandstraße 2025. Vom Taubenmarkt bis zum Martin Luther Platz und am Domplatz gibt es kulinarische Spezialitäten in geprüfter Qualität und Herkunft sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm zu entdecken. 

​​​​​​​Auf Österreichs längster Genussmeile bekommt man gebackene Mäuse ebenso wie Kürbiskernöl. Heuer wird der längste Jausentisch des Landes aufgebaut und mit dem Jubiläumsbier "ois guade" von der Braucommune Freistadt angestoßen. Live-Musik​​​​​​​ kommt von Most Unlimited.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden