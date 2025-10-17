Alles zu oe24VIP
Rohrbacherin Kerstin Springer tritt in Fußstapfen von Eltern
Der Wolfgangsee wird am Sonntag gestürmt

17.10.25, 10:19
Der Wolfgangseelauf bietet verschiedene Bewerbe über 5,2, 10, 17 und 42,2 km rund um den Wolfgangsee an. 

St. Wolfgang. Nur noch zwei Tage trennen uns vom 53. Int. Wolfgangseelauf, passend dazu hat die ganze Wolfgangsee-Region ihr schönstes Jahres Herbstkleid angezogen. Schon jetzt ist zudem fix, dass es einen neuen Teilnehmerrekord geben wird. Das bisherige Feld setzt sich aus 6.180 Aktiven aus 57 Nationen zusammen – dies ist Teilnehmer- und Nationenrekord. Damit ist schon jetzt der Rekord des Jahres 2018 (6.059) übertroffen. 

"Nachdem klar geworden ist, dass auch heuer das Wetter mitspielt, setzte auf die Starttickets ein unglaublicher Ansturm ein. Allein in den letzten sieben Tagen gab es rund 800 Anmeldungen", sagt Organisator Franz Sperrer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

