Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Felix Eypeltauer stellt sich der Wahl.

Entscheidung

Duell um NEOS-Spitze in OÖ: Eypeltauer vs. Freisais

03.10.25, 11:28
Teilen

Spannung bei NEOS OÖ: Eypeltauer bekommt bei der Mitgliederversammlung Gegenkandidat Freisais. 

OÖ. Bei der NEOS-Mitgliederversammlung am 10. Oktober in Linz kommt es zum Duell um die Landesspitze: Landessprecher Felix Eypeltauer wird von Pit Freisais, Steyrer Gemeinderat und Landesteam-Mitglied, herausgefordert. Insgesamt bewerben sich 15 Personen um sieben Positionen im Landesteam – ein Rekord für die junge Partei. Auch die Stellvertreterin Karin Doppelbauer muss sich einem Zweikampf mit Helga Frohn stellen.

Pit Fresais will es wissen.
© Neos

Neuaufstellung der Partei?

Der langjährige Finanzreferent Markus Hofer tritt nicht mehr an, drei Bewerber kämpfen um seine Nachfolge. Freisais fordert mehr Strukturen, starke Ortsgruppen und weniger Einfluss der Bundespartei – auch durch einen Antrag auf Erweiterung des Landesteams.

Eypeltauer zeigt sich optimistisch: „So viele engagierte Bewerbungen zeigen, wie lebendig unsere Bewegung ist.“ Ziel sei eine zukunftsorientierte Vorbereitung auf die Landtagswahl 2027. Die Basis entscheidet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden