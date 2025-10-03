Duell um NEOS-Spitze in OÖ: Eypeltauer vs. Freisais

Spannung bei NEOS OÖ: Eypeltauer bekommt bei der Mitgliederversammlung Gegenkandidat Freisais.
OÖ. Bei der NEOS-Mitgliederversammlung am 10. Oktober in Linz kommt es zum Duell um die Landesspitze: Landessprecher Felix Eypeltauer wird von Pit Freisais, Steyrer Gemeinderat und Landesteam-Mitglied, herausgefordert. Insgesamt bewerben sich 15 Personen um sieben Positionen im Landesteam – ein Rekord für die junge Partei. Auch die Stellvertreterin Karin Doppelbauer muss sich einem Zweikampf mit Helga Frohn stellen.
Neuaufstellung der Partei?
Der langjährige Finanzreferent Markus Hofer tritt nicht mehr an, drei Bewerber kämpfen um seine Nachfolge. Freisais fordert mehr Strukturen, starke Ortsgruppen und weniger Einfluss der Bundespartei – auch durch einen Antrag auf Erweiterung des Landesteams.
Eypeltauer zeigt sich optimistisch: „So viele engagierte Bewerbungen zeigen, wie lebendig unsere Bewegung ist.“ Ziel sei eine zukunftsorientierte Vorbereitung auf die Landtagswahl 2027. Die Basis entscheidet.