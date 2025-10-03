Duell um NEOS-Spitze in OÖ: Eypeltauer vs. Freisais

Spannung bei NEOS OÖ: Eypeltauer bekommt bei der Mitgliederversammlung Gegenkandidat Freisais.

OÖ. Bei der NEOS-Mitgliederversammlung am 10. Oktober in Linz kommt es zum Duell um die Landesspitze: Landessprecher Felix Eypeltauer wird von Pit Freisais, Steyrer Gemeinderat und Landesteam-Mitglied, herausgefordert. Insgesamt bewerben sich 15 Personen um sieben Positionen im Landesteam – ein Rekord für die junge Partei. Auch die Stellvertreterin Karin Doppelbauer muss sich einem Zweikampf mit Helga Frohn stellen.

© Neos

Neuaufstellung der Partei?

Der langjährige Finanzreferent Markus Hofer tritt nicht mehr an, drei Bewerber kämpfen um seine Nachfolge. Freisais fordert mehr Strukturen, starke Ortsgruppen und weniger Einfluss der Bundespartei – auch durch einen Antrag auf Erweiterung des Landesteams.

Eypeltauer zeigt sich optimistisch: „So viele engagierte Bewerbungen zeigen, wie lebendig unsere Bewegung ist.“ Ziel sei eine zukunftsorientierte Vorbereitung auf die Landtagswahl 2027. Die Basis entscheidet.