Zuckersüßer Zuwachs: Zwei junge Säbelantilopen in Schmiding

Zwei seltene Jungtiere sorgen für Freude im Zoo Schmiding – pünktlich zum Tag des Artenschutzes.

Krenglbach. Passend zum internationalen Tag des Artenschutzes meldet der Zoo Schmiding doppelten Nachwuchs bei den Säbelantilopen. Die beiden Jungtiere wurden ungewöhnlich spät im Jahr geboren und sind derzeit gut versteckt im hohen Gras – typisch für diese Art, denn ihre Mütter schützen sie so vor Gefahren.

Zoodirektor Andreas Artmann hebt die Bedeutung der Zucht hervor: „Solche Nachzuchten sind ein wichtiger Beitrag zum Erhalt bedrohter Arten.“

Die Säbelantilope galt in freier Wildbahn als ausgestorben, doch durch internationale Zucht- und Wiederansiedlungsprogramme gibt es nun wieder Hoffnung – auch dank der Nachzucht in Schmiding.