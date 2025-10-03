Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Süße Babynews im Zoo Schmiding.

Baby-News

Zuckersüßer Zuwachs: Zwei junge Säbelantilopen in Schmiding

03.10.25, 11:18
Teilen

Zwei seltene Jungtiere sorgen für Freude im Zoo Schmiding – pünktlich zum Tag des Artenschutzes. 

Krenglbach. Passend zum internationalen Tag des Artenschutzes meldet der Zoo Schmiding doppelten Nachwuchs bei den Säbelantilopen. Die beiden Jungtiere wurden ungewöhnlich spät im Jahr geboren und sind derzeit gut versteckt im hohen Gras – typisch für diese Art, denn ihre Mütter schützen sie so vor Gefahren.

Zoodirektor Andreas Artmann hebt die Bedeutung der Zucht hervor: „Solche Nachzuchten sind ein wichtiger Beitrag zum Erhalt bedrohter Arten.“

Die Säbelantilope galt in freier Wildbahn als ausgestorben, doch durch internationale Zucht- und Wiederansiedlungsprogramme gibt es nun wieder Hoffnung – auch dank der Nachzucht in Schmiding.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden