Freund hantiert mit Waffe - 22-Jähriger in Lebensgefahr

Ein 22-jähriger Mann ist am Freitagabend im Bezirk Wels-Land durch einen Schuss in die Brust lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, hat sich der Vorfall in den Räumen eines Schützenvereins ereignet. Ein 63-jähriger Welser hantierte dort gegen 21.20 Uhr mit seiner neuen Faustfeuerwaffe. In der Meinung, dass die Waffe ungeladen sei, richtete er sie in Richtung eines befreundeten Mannes, ebenfalls aus Wels. Dabei löste sich der Schuss.

Der 22-Jährige wurde ins Klinikum Wels gebracht. Der Schütze selbst besaß die Waffe legal. Der genaue Unfallhergang sei nun Gegenstand von Ermittlungen, sagte ein Sprecher der Polizei Oberösterreich am Samstag zur APA. Gegen den 63-Jährigen sei ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen worden, seine drei Faustfeuerwaffen samt Munition wurden ihm abgenommen.