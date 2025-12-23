Alles zu oe24VIP
Friedenslichtkind verteilte Hoffnung in Europa.
© ORF

Am Heiligen Abend

Friedenslicht, Promis und Solidarität im ORF Oberösterreich

23.12.25, 12:00 | Aktualisiert: 23.12.25, 13:05
Teilen

Am Heiligen Abend wird das ORF-Landesstudio Oberösterreich in Linz erneut zum Treffpunkt für Weihnachtsstimmung, gelebte Solidarität und prominente Gäste. 

Linz. Am 24. Dezember öffnet das ORF-Landesstudio Oberösterreich am Linzer Europaplatz seine Türen für Besucherinnen und Besucher. Ab 8.00 Uhr lädt der traditionelle Standlmarkt zugunsten der ORF-Hilfsaktion LICHT INS DUNKEL zum Gustieren, Spenden und Verweilen ein. Gleichzeitig findet im Publikumsstudio die große Livesendung mit Moderator Günther Madlberger statt.

Mit dabei sind unter anderem Astrid Wirtenberger, Kabarettist Günther Lainer, TV-Koch Christoph „Krauli“ Held und Schauspieler Ferry Öllinger. Die Sendung widmet sich konkreten Hilfsprojekten aus Oberösterreich und zeigt bewegende Lebensgeschichten, etwa von den „Sunny Dancers“ der Special Olympics oder Rollstuhlfahrerin Silke Haider. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, im ORF-Landesstudio das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem abzuholen und so ein Zeichen des Zusammenhalts zu setzen.

