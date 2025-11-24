Friedenslicht leuchtet beim Wolfgangsee Advent

Die Weihnachtsmärkte am Wolfgangsee haben von Mittwoch bis Sonntag geöffnet.

St. Wolfgang. Zwei Tage nach der feierlichen Eröffnung des Wolfgangseer Adventes 2025 wurde die Region mit dem ORF Friedenslicht erhellt. Das ORF - Friedenslichtkind Florian Mitter überbrachte am Wochenende das Friedenslicht, nachdem er das Friedenssymbol bereits am 19. November an Papst Leo übergeben hatte. Zuerst entzündete Florian symbolisch das Wahrzeichen des Wolfgangseer Adventes, die 16 Meter hohe Friedenslaterne im See, und überbrachte anschließend in einer besinnlichen Feierstunde mit Pfarrer Michael und Kindern des Trachtenvereines St Wolfgang, das Friedenslicht für die Laterne in der weltberühmten Wallfahrtskirche mit dem Pacher-Flügelaltar.

Mit der WolfgangseeSchifffahrt haben die Gäste die Möglichkeit, zwischen den idyllischen Orten St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang zu pendeln und dabei den Zauber der Adventzeit zu genießen.