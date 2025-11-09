Gansl-Burger statt 40-Euro-Ganslessen

Kommendes Wochenende findet nochmals ein Martinimarkt statt.

OÖ. Wer für den 11. November kein Restaurant für ein Martinigansl-Essen reserviert hat, kann sich einen Don Ganso-Burger von Le Burger (PlusCity, Lentia City) heimordern. Auch am Martinimarkt in den herbstlich dekorierten Hallen der alten Papierfabrik im Kultur- und Veranstaltungszentrum ALFA Laakirchen - Steyrermühl kann man am 15. und 16. November einen herzhaften Ganslburger und Maronischaumsuppe verspeisen.

Es wird einen Martiniritt mit Laternenumzug und Überraschung geben: Kinder sind eingeladen, Martin mit ihren am Markt gebastelten oder mitgebrachten Laternen zu empfangen. Das bewegte Leben des heiligen Martin wird heuer nicht nur zu Lande und am Pferd inszeniert, auch die Traun wird in die Geschichte miteinfließen.