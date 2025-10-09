Gasaustritt im Weissen Rössl am Wolfgangsee

Im

St. Wolfgang. Kurz vor 9 Uhr heulten am Donnerstag in St. Wolfgang am Wolfgangsee die Sirenen. Im vielumsungenem Hotel „Weisses Rössl“ trat laut einem Medienbericht Chlorgas aus, sechs Feuerwehren mussten anrücken. Bemerkt soll der Gasaustritt von Mitarbeitern worden sein, die einen beißenden Geruch aus dem Keller, der sich nach oben ausbreitete, geortet haben.

Die Feuerwehrmänner räumten laut ersten Informationen in gasdichten Anzügen undichte Kunststoffkanister ins Freie. Daraus soll eine Substanz ausgetreten sein, die zu der chemischen Reaktion geführt hatte. Die Kunststoffbehälter wurden in dichte Wannen gelegt und müssen von einem Spezialunternehmen entsorgt werden.

Der betreffende Hotelkomplex wurde sicherheitshalber geräumt, Gäste waren dort nicht untergebracht. Zwei Angestellte mussten zur Kontrolle ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr kontrolliert laufend den Gaswert. Bis das Gebäude freigegeben wird, bleibt die Ortsdurchfahrt von St. Wolfgang weiterhin gesperrt.