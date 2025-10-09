Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Hotel Weisses Rössl
© Weisses Rössl

Sechs Feuerwehren

Gasaustritt im Weissen Rössl am Wolfgangsee

09.10.25, 11:48
Teilen

Im 

St. Wolfgang. Kurz vor 9 Uhr heulten am Donnerstag in St. Wolfgang am Wolfgangsee die Sirenen. Im vielumsungenem Hotel „Weisses Rössl“ trat laut einem Medienbericht Chlorgas aus, sechs Feuerwehren mussten anrücken. Bemerkt soll der Gasaustritt von Mitarbeitern worden sein, die einen beißenden Geruch aus dem Keller, der sich nach oben ausbreitete, geortet haben. 

Die Feuerwehrmänner räumten laut ersten Informationen in gasdichten Anzügen undichte Kunststoffkanister ins Freie. Daraus soll eine Substanz ausgetreten sein, die zu der chemischen Reaktion geführt hatte. Die Kunststoffbehälter wurden in dichte Wannen gelegt und müssen von einem Spezialunternehmen entsorgt werden.

Der betreffende Hotelkomplex wurde sicherheitshalber geräumt, Gäste waren dort nicht untergebracht. Zwei Angestellte mussten zur Kontrolle ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr kontrolliert laufend den Gaswert. Bis das Gebäude freigegeben wird, bleibt die Ortsdurchfahrt von St. Wolfgang weiterhin gesperrt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden