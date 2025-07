Grünes Licht für Regio-Stadtbahn

Konzession für Regional-Stadtbahn ist wichtiger Öffi-Schub für Linz als Wirtschaftsstandort.

Linz. Nun ist es offiziell: Die Schiene OÖ GmbH & Co KG darf die erste innerstädtische Strecke der Regional-Stadtbahn Linz realisieren. Die erteilte Konzession erlaubt den Betrieb einer Stadtbahn vom Linzer Hauptbahnhof bis zum Mühlkreisbahnhof. Auf der zweiten Straßenbahn-Achse. teilweise parallel zur Landstraße, liegen Haltestellen wie Europaplatz, Universitätskliniken, Hafenstraße, Urfahr-Ost und Wildbergstraße.

Für und Mobilitätsreferent Vzbg. Martin Hajart (ÖVP) erfolgt mit der Erteilung der Konzession für die Regional-Stadtbahn ein wichtiger innerstädtischer aber auch in weiterer Folge überregionaler Öffi-Schub. „Das Go für den Streckenanschnitt vom Hauptbahnhof zum Mühlkreisbahnhof ist ein Meilenstein für den öffentlichen Verkehr in der Stadt“, freut sich Hajart über den Etappensieg der seit Jahrzehnten notwendigen Erschließung der Strecke auf Stadtgebiet.