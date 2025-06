Initiative Froschberg lädt zum offenen Infoabend

Demografie: Fast eine halbe Million weniger Kinder in Österreich mit Austro-Pass Die junge Bevölkerung in Österreich hat sich stark verändert. Das sei auch in der Schule und im Alltag klar zu bemerken, sagte Studienleiter Wolfgang Mazal, der mit Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) die aktuellen Zahlen vorstellte.