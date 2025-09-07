Alles zu oe24VIP
Internationales Brucknerfest eröffnet
Mit großem Festakt

Internationales Brucknerfest eröffnet

07.09.25, 16:18
Den Besuchern wird heuer ein Mega-Programm geboten. 

In Linz wurde das Internationale Brucknerfest am Sonntag offiziell eröffnet. Das Festival widmet sich der Wehrhaftigkeit der Demokratie und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bürgermeister Dietmar Prammer betonten die Bedeutung von Freiheit, Kultur, Kunst und Wissenschaft als Grundlage einer offenen Gesellschaft. Angriffe durch radikalisierte Ideologien sollen konsequent abgewehrt werden.

Das Festival stellt die Resilienz demokratischer Werte in den Mittelpunkt und zeigt, dass Zusammenhalt ein Land stärkt. Kunst und Kultur eröffnen Perspektiven, fördern gegenseitiges Verständnis und stärken die demokratische Debattenkultur. Die Redner wiesen darauf hin, dass reine Kritik an Rechtsaußenbewegungen paradoxerweise deren Positionen verstärken kann. Stattdessen sei es nötig, visionäre Ideen und positive Bilder für die Gesellschaft zu vermitteln.

Werke von Bruckner, Strauss und Mahler

Musikalisch wurde der Festakt vom Oberösterreichischen Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Katharina Wincor gestaltet. Auf dem Programm standen Werke von Anton Bruckner, Richard Strauss, Gustav Mahler, Arnold Schönberg und Rachel Portman. Das Festival beginnt an Bruckners Geburtstag am 4. September und endet an seinem Todestag am 11. Oktober. Unter dem Motto „Augen auf, Musik! Klänge sehen – Bilder hören“ erkundet das Festival neue Orte in der Stadt und spannt den Bogen von klassischen Symphonien bis zu Filmmusik.

Das Brucknerfest verbindet damit künstlerische Tradition, gesellschaftliche Reflexion und musikalische Vielfalt und setzt Impulse für eine demokratische, kreative und offene Stadtgesellschaft.

