Jugend & Beruf Messe
© WKOÖ

In Wels

Jugend & Beruf-Messe für die Future-Fachkräfte

08.09.25, 15:02
Auf der Berufsmesse versuchte sich WKOÖ-Präsidentin schon als Zuckerbäckerlehrling. 

Wels. Vom 1. bis 4. Oktober öffnet die Messe Jugend & Beruf wieder ihre Tore in Wels. Seit 36 Jahren ist sie ein Fixpunkt für alle, die vor der Berufswahl stehen. „In der achten Schulstufe müssen sich viele junge Menschen entscheiden, wie es nach der Pflichtschule weitergehen soll. Bei der Messe Jugend und Beruf gibt es die einzigartige Möglichkeit, Angebote an einem Ort in voller Breite und Tiefe zu erleben“, lädt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer zum Messebesuch ein.

Es präsentieren sich mehr als 300 Aussteller aus den Bereichen Lehre, Schule, Studium und Berufsberatung – 18 Aussteller sind das erste Mal dabei. 200 Lehrlinge geben praxisnahe Einblicke in aufgebauten Werkstätten. Die Jugendlichen können sich digital auf das umfangreiche Programm vorbereiten. „Im Hinblick auf den nach wie vor bestehenden Fachkräftebedarf ist eine passende Berufs- und Ausbildungswahl von entscheidender Bedeutung – nicht nur für die individuelle Lebensplanung, sondern auch für die Unternehmen und den gesamten Standort“, sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

