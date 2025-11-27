Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich

Inklusive Attacken

„Katz-und-Maus-Spiel“ mit Rindern im Mühlviertel

27.11.25, 12:09
Teilen

Schon zwei Tage hält eine ausgebüxte Rinderherde mehrere Feuerwehren auf Trag. 

Helfenberg. Im Mühlviertel halten bereits seit zwei Tagen ausgebüxte Rinder mehrere Feuerwehren auf Trab. Im dichten Wald um Helfenberg wird nicht nur gesucht – teils müssen sich die Einsatzkräfte vor den Tieren in Acht nehmen. 

Bereits am Mittwoch ist die Herde einem Landwirt entkommen. Insgesamt galt es, 17 Tiere einzufangen. Es konnten am Mittwoch zehn eingefangen werden, sieben Rinder sind weiterhin im Raum Helfenberg unterwegs. "Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit sowie der zunehmenden Unruhe der Tiere durch Reflektoren und Taschenlampen musste die Suche gegen 17 Uhr abgebrochen werden. Zum Schluss wurde die Situation sehr gefährlich, da einzelne Rinder bereits auf Einsatzkräfte losgingen", hieß es von der FF Helfenberg. 

Die Drohne der FF Haslach wurde ebenfalls frühzeitig angefordert, konnte jedoch aufgrund von Nebel und Schneefall nicht eingesetzt werden. Laut der Auskunft eines Tierarztes war auch die Betäubung der Tiere nicht möglich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden