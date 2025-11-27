Alles zu oe24VIP
  4. Oberösterreich
Schneekanone in Hinterstoder
© HIWU

Viel Neuschnee

Skigebiete in OÖ sperren früher auf als geplant

27.11.25, 11:56
Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP): „Winter-Frühstart befeuert Urlaubslust - Oberösterreichs Skigebiete sind bereit und sperren früher auf als geplant“ 

. Ergiebiger Schneefall macht es möglich, dass Oberösterreichs Skigebiete früher aufsperren können als geplant. Es geht bereits am Freitag, 28. November los.  

Ab morgen laufen die Lifte auf der Wurzeralm (vorerst im Wochenend-Betrieb), ab Samstag, 29. November, startet Hinterstoder mit dem durchgängigen Liftbetrieb in den Winter. Im Skigebiet Dachstein West reagiert man ebenfalls auf das Winter-Traumwetter mit einem „Pre-Opening“ am kommenden Wochenende (29./30. November). Auch der Feuerkogel startet am Samstag, 29. November, in die Wintersaison. Am Hochficht können Skifahrerinnen und Skifahrer bereits ab morgen, Freitag, und somit eine Woche früher als ursprünglich geplant, die perfekten Pisten genießen.

Sogar das kleine Skigebiet Eberschwang kann frühzeitig starten
© Skilift Eberschwang

Und sogar kleinere Skilifte wie in Eberschwang machen beim Frühstart in Oberösterreichs Ski-Winter mit. 

„Das Wetter in den vergangenen Tagen hat die Nachfrage nach Winterurlaub noch einmal befeuert, das verlängerte Wochenende um den 8. Dezember ist bereits sehr gut gebucht", sagt Tourismus-LR Markus Achleitner (ÖVP).

