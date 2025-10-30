Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
halloween
© AP

PlusCity-Gruselparty

Kleine und große Geister: Hier feiert Oberösterreich Halloween

30.10.25, 11:25
Teilen

Morgen wird es spooky in der Stadt. 

Linz. Heute verwandelt sich die PlusCity (Bez. Linz-Land) wieder in einen schaurig schönen Party-Hotspot der Superlative. Hexe, Vampir oder Zombie treffen sich von 21.30 bis 3 Uhr zum Tanz in der Mall.  Im Last by Schachermayr im ehemaligen Firmengebäude in der Linzer Lastenstraße wird am Punk Rock-Festival SBAMOWEEN zu sechs Bands wild getanzt. 

Kleinere Geister feiern bereits am Nachmittag: Die Kinderfreunde Pichling veranstalten im Volkshaus Pichling ab 15.30 Uhr eine Kinderdisco ab vier Jahren. In der Stadtoase Kolping Hotel baut das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel ab 15 Uhr eine Gruseldisco mit Bastelecke auf.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden