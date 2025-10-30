Kleine und große Geister: Hier feiert Oberösterreich Halloween

Morgen wird es spooky in der Stadt.

Linz. Heute verwandelt sich die PlusCity (Bez. Linz-Land) wieder in einen schaurig schönen Party-Hotspot der Superlative. Hexe, Vampir oder Zombie treffen sich von 21.30 bis 3 Uhr zum Tanz in der Mall. Im Last by Schachermayr im ehemaligen Firmengebäude in der Linzer Lastenstraße wird am Punk Rock-Festival SBAMOWEEN zu sechs Bands wild getanzt.

Kleinere Geister feiern bereits am Nachmittag: Die Kinderfreunde Pichling veranstalten im Volkshaus Pichling ab 15.30 Uhr eine Kinderdisco ab vier Jahren. In der Stadtoase Kolping Hotel baut das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel ab 15 Uhr eine Gruseldisco mit Bastelecke auf.